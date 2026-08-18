У Львові буде хмарно з проясненнями, можливий дощ

У середу, 19 серпня, температура повітря у Львові та області зросте, але залишатиметься комфортною. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз.

Як повідомили синоптики, 19 серпня погоду визначатиме південна частина циклонічної депресії з центрами над Великобританією та Скандинавією.

Прогноз для Львівської області: хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі – 7–12°С, вдень – 21–26°С тепла.

Прогноз для Львова: температура вночі – 10–12°С, вдень – 22–24°С тепла.

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Синоптики також розповіли прогноз погоди у Львові та області до 22 серпня.

Комфортна літня погода та похолодання, яке прийшло у західні області, уже скоро зміниться на спеку. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили прогноз для різних областей із 19 по 23 серпня та розповіли, де очікувати до 36°С тепла.