На Львівщині вдень буде до 28°С тепла

Останні дні липня у Львові та області будуть теплими та без дощів. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди на середу, 29 липня. Уже незабаром буде нова хвиля спеки.

Як повідомляють синоптики, 29 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини.

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Прогноз для Львівської області: у середу, 29 липня, буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 7–12°С, вдень – 23–28°С тепла.

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Прогноз для Львова: у серед, 29 липня, температура вночі – 8–10°С, вдень – 24–26°С тепла.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 1 серпня.

Раніше синоптики розповіли, що уже незабаром Україну накриє хвиля пекельної спеки. Читайте про те, які області у зоні ризику, за посиланням.