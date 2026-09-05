У Львові буде хмарно з проясненнями

У неділю, 6 серпня, у Львові та області буде хмарно та дуже вітряно, вдень позначки термометра не перевищуватимуть 21°С. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз.

Прогноз для Львівської області: 6 вересня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, вранці та вдень – пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 7–12°С, вдень – 16–21°С тепла.

Прогноз для Львова: 6 вересня буде хмарно з проясненнями, вранці та вдень – пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 9–11°С, вдень – 17–19°С тепла.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди на Львівщині до 11 вересня.

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