У Львові та на Львівщині буде довгоочікуване потепління до 30°С

У середу, 15 липня, у Львові та на Львівщині буде довгоочікуване потепління до 30°С тепла, протягом дня також можливі грози. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз.

Прогноз для Львівської області: 15 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 12–17°С, вдень 25–30°С тепла.

Прогноз для Львова: 15 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 14–16°С, вдень – 26–28°С тепла.

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди у Львові та області до 23 липня. За даними синоптиків, потепління буде коротким – знову різко похолодає.

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