У Львівській області буде хмарно, дощитиме

Наприкінці тижня погода у Львові та області різко зміниться – денний максимум становитиме лише 2°С тепла. Детальніше про погоду розповіли у Львівському гідрометцентрі.

У вівторок, 17 листопада, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень дощитиме, місцями прогнозують значні опади. Вдень температура повітря становитиме від 6 до 9°С тепла, вночі – від 1 до 6°С тепла.

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У середу, 18 листопада, настане довгоочікуване потепління. У Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до 12°С тепла, вночі – до 7°С тепла. Вночі можливі дощі.

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У четвер, 19 листопада, збережеться тепла погода, вдень – до 10°С тепла, без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме близько 6°С тепла.

У п’ятницю, 20 листопада, у Львові та області дощитиме вночі та вдень. Температура повітря вдень становитиме близько 9°С тепла, а вночі опуститься до 6°С тепла.

У суботу, 21 листопада, у Львові та області різко похолодає. Протягом дня очікується сонячна погода, вдень у Львові – лише близько 2°С тепла.

Згідно з консультативним прогнозом Укргідрометцентру, 22, 23, 24, 25 листопада збережеться холодна погода, місцями можливий сніг. Денний максимум становитиме близько 2°С тепла.

Прогноз Укргідрометцентру до 25 листопада (клікніть для збільшення)