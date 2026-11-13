Уже з 14 листопада буде похолодання

У п’ятницю, 13 листопада, у більшості областей України настало потепління, але триватиме воно лише один день. На вихідних погода буде контрастною – на зміну холодній суботі прийде сонячна неділя.

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у суботу, 14 листопада, по всій території України, окрім крайнього сходу та Криму, очікується холодна та хмарна погода. Протягом дня денний максимум температури повітря становитиме від 5 до 8°С тепла. На півночі можливі короткочасні дощі, в інших областях – без опадів.

Карта погоди в Україні 14 листопада (клікніть для збільшення)

Вночі 14 листопада найхолодніше погода очікується у західних областях країни – від 2°С морозу до 3°С тепла.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У неділю, 15 листопада, по всій Україні буде сонячно та без опадів. Температура повітря на заході трішки збільшиться, але суттєвого потепління не буде. Денний максимум температури повітря становитиме близько 8°С тепла.

Карта погоди в Україні 15 листопада (клікніть для збільшення)

Вночі 15 листопада температура повітря опускатиметься нижче нуля на заході та півночі країни – очікується від 3°С морозу до 1°С тепла.

Раніше синоптики оприлюднили детальний прогноз по областях до 17 листопада.

Кліматологиня Віра Балабух також розповіла, якою буде зима 2026–2027 років. Чи варто готуватись до лютих морозів та снігопадів, чи навпаки – до аномального тепла та дощів? Читайте у прогнозі.