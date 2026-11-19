У Львові буде хмарно з проясненнями

У п’ятницю, 20 листопада, погода на Львівщині почне погіршуватися. Також прогнозують сильні пориви вітру та значні дощі подекуди з мокрим снігом. Детальний прогноз розповіли синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз для Львівської області: 20 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі значні дощі, на півдні регіону подекуди з мокрим снігом. Вдень часом дощ. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7–12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 2–7°С тепла, а вдень потепліє до 5–10°С тепла.

Прогноз для Львова: 20 листопада у місті теж буде хмарно з проясненнями. Вночі значний дощ. Вдень часом дощ. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7–12 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3–5°С тепла, а вдень потепліє до 6–8°С тепла.

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди у Львові та області до 25 листопада.

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