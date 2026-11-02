4 та 5 листопада в Карпатах, на заході та півночі буде дощ із мокрим снігом

Останній місяць осені в Україні розпочався із холодної та хмарної погоди. Синоптики прогнозують, що незабаром жителі усіх областей відчують ще більше похолодання, а також місцями можливі дощі з мокрим снігом. Укргідрометцентр оприлюднив детальний прогноз по областях до 6 листопада.

У понеділок, 2 листопада, у західних областях прогнозують переважно від 7 до 9°С тепла, вдень буде хмарно з проясненнями. Найтепліша погода буде на Закарпатті – до 12°С тепла та переважно сонячно. Опадів протягом дня не прогнозують.

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На півночі також буде хмарно з проясненнями, вдень – від 7 до 9°С тепла. У центральних областях вдень позначки термометрів показуватимуть до 12°С тепла. На сході та півдні – місцями до 13°С тепла. Істотних опадів вдень не прогнозують.

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У вівторок, 3 листопада, на території України збережеться хмарна погода, можливий незначний дощ. На заході вдень очікується від 5 до 8°С тепла, окрім Закарпаття – там вдень буде до 12°С тепла.

На півночі вдень – до 9°С тепла. У центральних областях денний максимум температури повітря становитиме до 10–12°С тепла. На крайньому сході прогнозують 14°С тепла, а на півдні – до 13°С тепла.

У середу, 4 листопада, розпочнеться нова хвиля похолодання. Температура повітря буде знижуватися майже у всіх областях, лише на сході та півдні збережеться денний максимум місцями у 12°С тепла.

4 листопада у західних областях очікується переважно від 3 до 7°С тепла, окрім Закарпаття, де вдень потепліє до 10°С тепла. Найхолодніше серед західних областей прогнозують на Львівщині, Волині та Рівненщині – лише до 5–6°С тепла вдень. На півночі вдень – також від 3 до 6°С тепла, у центральних областях – до 9°С тепла. Істотних опадів не прогнозують.

Карта погоди в Україні 4 листопада (клікніть для збільшення)

У четвер, 5 листопада, потепління очікувати не варто. У західних областях буде хмарно з проясненнями, вдень переважно до 7°С тепла, на Закарпатті – до 10°С тепла. На півночі та у центрі – також переважно до 6°С тепла вдень. На сході та півдні також відчутно похолодає, денний максимум становитиме близько 5–7°С тепла.

У п’ятницю, 6 листопада, в країні збережеться хмарна погода, протягом дня синоптики прогнозують дощі. На заході – переважно до 6°С тепла вдень, на півночі та у центрі денний максимум становитиме від 6 до 8°С тепла, на сході вдень також до 6°С тепла, а на півдні – до 9°С тепла.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що 4 та 5 листопада в Карпатах, на заході та півночі буде дощ з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди в листопаді читайте за посиланням.

Карта погоди в Україні 6 листопада (клікніть для збільшення)