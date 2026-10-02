Церква стоїть на кам’яному фундаменті, вона зведена без жодного залізного цвяха

На Тернопільщині Господарський суд задовольнив позов прокуратури про повернення державі Покровської церкви у селі Старий Почаїв. Храм, який є пам’яткою архітектури національного значення, незаконно зареєстрували у приватну власність УПЦ МП.

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Під час розслідування правоохоронці встановили, що у 2018 році державний реєстратор однієї з селищних рад Кременецького району незаконно зареєстрував право приватної власності на Покровську церкву XVII ст. Через це Тернопільська єпархія УПЦ МП отримала у приватну власність комплекс будівель та храм.

Храм перереєстрували у 2018 році

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Кременецька окружна прокуратура підготувала та подала позов до господарського суду. Суд скасував неправомірне рішення реєстратора.

Додамо, що Покровську церкву (церква Покрови Божої матері) збудували в 1643 році в селі Старий Почаїв. Це дерев’яний храм на кам’яному фундаменті, зведений без жодного залізного цвяха. Він є витвором майстрів волинської школи. Покровська церква також є пам’яткою архітектури національного значення.