У четвер, 23 липня, одразу дві українські команди стартували у Лізі конференцій – третьому за силою євротурнірі. В межах 2-го раунду турніру житомирське «Полісся» у Словаччині приймало данський «Копенгаген», а черкаський ЛНЗ в Польщі зустрічався з бельгійським «Гентом».

Ліга Європи, 2-й кваліфікаційний раунд, 1-й матч

«Полісся» (Україна) – «Копенгаген» (Данія) – 3:3

Голи: Краснопір, 6, Федор, 36, Філіппов, 88 – Сілва, 4, 54, Мадсен, 83

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ЛНЗ (Україна) – «Гент» (Бельгія) – 0:0

«Полісся» пропустило у матчі з «Копенгагеном» на старті зустрічі, однак зуміло реабілітуватися вже через 2 хвилини зусиллями екс-форварда Руха і Карпат Ігоря Краснопіра. Щобільше, на перерву команда Руслана Ротаня взагалі пішла перемагаючи – відзначився ще один вихованець львівського футболу Олег Федор.

Щоправда, одразу після відпочинку данці зуміли зрівняти, а наприкінці зустрічі вдруге вийти вперед. До честі житомирців, вони не опустили рук і під пильним наглядом Олександра Усика зуміли вирвати нічию на останній хвилині.

Ще один представник України в Лізі конференцій – черкаський ЛНЗ – вперше в історії грав у єврокубках. Його суперником став міцний і досвідчений «Гент», в якому свого часу феєрили одразу троє українців – Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Підопічні Віталія Пономарьова дебют не провалили, хоча іноді були близькими до фіаско. Поперечина і впевнена (не завжди) гра Олексія Паламарчука дозволили «фіолетовим» вдало дебютувати у євроарені і зберегти хороші шанси на вихід у 3-й раунд кваліфікації.

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 30 липня.