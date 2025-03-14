Львівські поліцейські викрили шахрая, який вкрав 867 тис. грн з банківських карток
Підозрюваний причетний щонайменше до 12 випадків
Поліцейські Львівщини викрили 33-річного шахрая, який представлявся працівником банку і ошукував людей. Про це у п’ятницю, 14 березня, повідомили у поліції Львівської області.
Встановлено, що підозрюваний причетний щонайменше до 12 фактів заволодіння коштами з банківських карток по всій території України на загальну суму понад 867 тис. грн.
«33-річний чоловік видавав себе за банківського працівника, обманним шляхом отримував конфіденційну інформацію, після чого знімав кошти з рахунків потерпілих», – йдеться в повідомленні поліції.
Щоб не стати жертвою, поліцейські Львівщини закликають:
- не розмовляти з невідомими абонентами, особливо, якщо вони просять надати або підтвердити конфіденційні дані;
- не повідомляти стороннім особам жодної фінансової інформації про себе та членів своєї родини;
- нікому не розголошувати пін-код вашої картки та одноразові паролі;
- всі операції щодо безпеки вашої картки проводити безпосередньо у відділенні банку або за допомогою гарячої ліній чи додатку онлайн-банкінгу;
- бути уважними до номерів – шахраї можуть телефонувати з підроблених контактів, схожих на банківські;
- не встановлювати підозрілі програми – вони можуть дати шахраям доступ до ваших фінансів;
- не панікувати, адже мета злочинців – змусити своїх жертв ухвалити швидке рішення.
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