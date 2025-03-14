Поліцейські Львівщини викрили 33-річного шахрая, який представлявся працівником банку і ошукував людей. Про це у п’ятницю, 14 березня, повідомили у поліції Львівської області.

Встановлено, що підозрюваний причетний щонайменше до 12 фактів заволодіння коштами з банківських карток по всій території України на загальну суму понад 867 тис. грн.

«33-річний чоловік видавав себе за банківського працівника, обманним шляхом отримував конфіденційну інформацію, після чого знімав кошти з рахунків потерпілих», – йдеться в повідомленні поліції.

Щоб не стати жертвою, поліцейські Львівщини закликають: