Окупантам не вдалося встановити російський прапор у Торецьку

Вранці неділі, 9 лютого, окупанти намагались повісити російський прапор на шахту у Торецьку, що на Донеччині. Однак їм завадили українські поліцейські та військові, скинувши на окупантів вибухівку з дрона. Відповідне відео поширила бригада «Хижак» при департаменті патрульної поліції.

Зазначається, що окупанти о 06:00 намагалися встановити російський прапор на один із коперів шахти у Торецьку. Проте пілоти FPV-дронів бригади «Хижак» скинули на прапор вибухівку. Крім того, військові 28-ї ОМБр атакували окупантів з артилерії.

«В результаті – ганчірку навіть не встигли розгорнути. Тим часом інша ворожа група намагалася хоч якось запхати триколор у місто – просто закинули його на будівлю, як непотріб», – зазначили поліцейські.

Зазначимо, що росіяни заявляли про нібито окупацію Торецька. Однак у п’ятницю, 7 лютого, аналітики проєкту DeepState, який співпрацює з міноборони, спростували цю інформацію, наголосивши, що Сили Оборони продовжують обороняти Торецьк. Тоді повідомлялось, що бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях міста.

До слова, у суботу, 8 лютого, на Торецькому напрямку військові 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів зимового походу збили російський штурмовик Су-25, а також пошкодили російський гелікоптер Мі-8.

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