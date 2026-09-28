Так виглядають пошкоджені ворота спорткомплексу

Поліцейські розшукали водійку, яка пошкодила ворота спортивного комплексу «Водна арена “Тернопіль”». На жінку склали адмінпротокол. Про це повідомили в поліції області в понеділок, 28 вересня.

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Інформація про те, що невідомі зламали ворота спорткомплексу, з’явилася в соціальних мережах у неділю, 27 вересня. Після цього до правоохоронців звернулася жителька села Біла. Жінка повідомила, що у четвер, 24 вересня, вона випадково протаранила ворота.

На водійку склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження іншого майна). Санкція статті передбачає штраф – 850 грн, або ж позбавлення водійських прав від 6 місяців до року.

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Додамо, що це вже не перший випадок вандалізму на «Водній арені “Тернопіль”». У серпні 2025 року невідомі розгромили приміщення та викрали техніку. Правоохоронці розпочали пошуки вандалів і встановили, що спорткомплекс пошкодили двоє неповнолітніх переселенців. Після цього випадку арену передали у власність міста.