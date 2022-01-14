Чоловік представлявся інспектором газової служби і крав у людей гроші

Рівненські поліцейські затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють у викраденні у людей похилого віку близько 500 тис. грн. Рівнянин представлявся працівником газової служби й під виглядом перевірки обладнання викрадав гроші. Наразі він відмовляється будь-що розповідати правоохоронцям.

У четвер, 13 січня, поліцейські зупинили на вул. Гайдамацькій у Рівному автомобіль 27-річного рівнянина, підозрюваного у крадіжках грошей під виглядом перевірки газового обладнання у помешканнях людей. Як повідомляє поліція Рівненської області, під час огляду його Ауді А6 слідчо-оперативна група вилучила десять колекційних монет, 28 тис. грн, засоби зв'язку та інші речові докази незаконної діяльності.

Затримали чоловіка після того, як напередодні він під виглядом газовика прийшов до помешкання 92-річної рівнянки й під час нібито перевірки обладнання викрав у неї близько 8000 грн. «Викрити афериста вдалося завдяки чіткій і злагодженій роботі оперативних підрозділів, карного розшуку ГУНП та Рівненського РУП, комплексу слідчих і розшукових заходів… Поліцейські перевіряють його також на причетність до інших аналогічних злочинів, скоєних відносно осіб похилого віку. Попередньо сума завданих збитків потерпілим становить орієнтовно пів мільйона гривень», — ідеться у повідомленні поліції.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні крадіжок (ч.3 ст.185 ККУ). Він поки що не дає жодних свідчень.