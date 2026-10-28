Аварія сталася 16 грудня 2024 року в Кам’янці-Подільському

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд визнав винним у хабарництві старшого слідчого районного управління поліції Андрія Пекарського. За 1500 доларів він пообіцяв закрити кримінальне провадження про ДТП та повернути водієві вилучений автомобіль. За скоєне правоохоронець отримав три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 23 жовтня, на момент злочину Андрій Пекарський працював старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Кам’янець-Подільського райуправління поліції. Він розслідував аварію, яка сталася в місті 16 грудня 2024 року на вулиці Привокзальній. 28-річний водій автомобіля Geely збив пішохода.

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За матеріалами справи, 14 листопада 2025 року слідчий під час зустрічі з водієм повідомив, що за 1500 доларів зможе домогтися закриття кримінального провадження та повернення автомобіля. Чоловік погодився.

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15 січня 2026 року поліцейський повторно нагадав про необхідність передати гроші. Того ж дня водій сів до службового автомобіля Renault Duster і віддав слідчому обумовлену суму. Згодом Андрій Пекарський зустрівся з іншим знайомим, щоб обміняти гроші. Останній не знав про намір обвинуваченого приховати факт хабарництва.

У суді поліцейський повністю визнав свою провину та уклав угоду із прокурором. Він також погодився перерахувати 150 тис. грн на підтримку ЗСУ.

Суддя Іван Драч визнав Андрія Пекарського винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначив йому 5 років тюрми з забороною обіймати посади в правоохоронних органах. Водночас реальне покарання слідчому замінили на три роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.