На хабарі попався начальник сектору превенції відділення поліції № 2 Стрийського райуправління поліції

ДБР затримало на хабарі начальника сектору превенції відділення поліції № 2 Стрийського райуправління поліції, що в Миколаєві на Львівщині. Як зазначається в ухвалах Личаківського районного суду, поліцейський одержав 6 тис. доларів від військовозобов’язаного за вплив на ТЦК.

За матеріалами справи, уродженець села Березина колишнього Миколаївського району Львівської області, перебуваючи на посаді начальника сектору превенції відділення поліції № 2 Стрийського районного управління поліції, 24 липня цього року одержав хабар 6 тис. доларів від військовозобов’язаного за зняття його зі статусу «резервіста» в системі «Оберіг» та повернення мобільних телефонів, паспорта та довідки про проходження ВЛК, які були вилучені військовослужбовцями.

Передача грошей відбулася в автомобілі Volkswagen Golf на території АЗС UPG у селі Солонка біля Львова. За версією слідства, поліцеський був пособником наразі невстановлених слідством учасників схеми. Затриманому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди у змові групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч.3 ст. 368 ККУ).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 226 тис. грн.

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