Луцький міськрайонний суд визнав винним у зловживанні впливом працівника Нацполіції Волині Олександра Ковальчука. Він разом зі спільником погодився допомогти розблокувати рахунки затриманого підприємця із 1 млн грн. За це вони отримали 20% від суми. Правоохоронцю призначили 200 600 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 15 жовтня, Олександр Ковальчук працював старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах відділу протидії шахрайству управління карного розшуку ГУНП у Волинській області.

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25 травня цього року до обвинуваченого та його спільника звернувся чоловік, який хотів з’ясувати, як законно повернути 1 млн грн. У цей час банківський рахунок підприємця, що перебував під вартою, був заблокований.

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Поліцейський пояснив, що для розпорядження грішми затриманий має оформити нотаріальні довіреності. Для цього його потрібно було доставити із Луцького слідчого ізолятора до приміщення поліції.

За даними слідства, Ковальчук та його спільник запропонували використати зв’язки, щоб вплинути на слідчу та привезти затриманого. За це вони захотіли 20% від суми, тобто 200 тис. грн.

Згодом обвинувачений повідомив слідчу про необхідність провести процесуальні дії із затриманим. Вона, не знаючи про справжню мету поліцейського, погодилася. 7 липня підприємця привезли до Луцького райуправління поліції, де у присутності приватного нотаріуса він підписав дві довіреності, які надавали право розпоряджатися його банківськими рахунками.

Олександру Ковальчуку та його спільнику гроші передавали частинами. 31 липня посередник отримав 100 тис. грн готівкою на автозаправці в Луцьку. Ще 100 тис. грн їм перерахували у криптовалюті USDT двома платежами – 18 та 25 серпня.

Поліцейський визнав свою провину й перерахував 250 тис. грн на рахунок військової частини Національної гвардії України.

Суддя Олеся Калькова визнала оперуповноваженого винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) і призначила йому 200,6 тис. грн штрафу. Матеріали щодо його спільника виділили в окреме провадження. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.