Поліція досі не знайшла львів'янина з 6-річним сином, що зникли чотири доби тому

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 14:4910440

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Поліція досі не знайшла львів'янина з 6-річним сином, що зникли чотири доби тому
фото поліції Львівщини
Чоловіка з дитиною востаннє бачили 13 січня на Сокальщині

Поліція Львівщини розшукує зниклих чотири дні тому батька з сином, які живуть у Львові. Востаннє 30-річного чоловіка з 6-річним сином бачили 13 січня, коли вони їхали з села Конотопи на Сокальщині.

У прес-службі ГУ НП у Львівській області ZAXID.NET повідомили, що станом на 17 січня 30-річного Володимира Назара з його 6-річним сином Михайлом ще не знайшли. Усіх, хто має інформацію про місце перебування цих осіб, просять телефонувати на 102.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство з відміткою «зникнення безвісти») Кримінального кодексу України.

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