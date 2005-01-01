Поліція досі не знайшла львів'янина з 6-річним сином, що зникли чотири доби тому

Чоловіка з дитиною востаннє бачили 13 січня на Сокальщині

Поліція Львівщини розшукує зниклих чотири дні тому батька з сином, які живуть у Львові. Востаннє 30-річного чоловіка з 6-річним сином бачили 13 січня, коли вони їхали з села Конотопи на Сокальщині.

У прес-службі ГУ НП у Львівській області ZAXID.NET повідомили, що станом на 17 січня 30-річного Володимира Назара з його 6-річним сином Михайлом ще не знайшли. Усіх, хто має інформацію про місце перебування цих осіб, просять телефонувати на 102.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство з відміткою «зникнення безвісти») Кримінального кодексу України.