Посольства України за кордоном отримали шість листів-бомб

Шість листів-бомб, які за останні дні отримали посольства й консульства України за кордоном, ймовірно, були надіслані з північного іспанського міста Вальядолід. Але відправника пакетів, від одного з яких постраждав працівник дипвідомства, ще не ідентифікували. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням джерела в поліції Іспанії.

Як відомо, від 24 листопада до 2 грудня вибухові пакети були направлені до прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, посольства України в Мадриді, підприємства з виробництва зброї, військової авіабази, супутникової компанії Європейського Союзу й посольства США.

Правоохоронці припускають, що листи-бомби відправлялися з Вальядоліда. Водночас жодна особа не була ідентифікована як відправник пакетів, заявив співрозмовник Reuters, який побажав не називати свого імені, щоб обговорити розслідування.

Більшість із них вдалося знешкодити, хоча внаслідок спалаху одного з пристроїв легко постраждав співробітник українського посольства.

Нагадаємо, 30 листопада в українському посольстві в Мадриді пролунав вибух. Постраждав співробітник, який відкривав посилку. Пакунок було відправлено на ім'я самого посла. На ній не було зворотної адреси й вона не була схожа на пошту, яку зазвичай надсилають дипломатам.