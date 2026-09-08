Поліцейські провели низку обшуків у підозрюваних

Правоохоронці викрили в Луцьку шахрайський кол-центр із 60 операторами. Вони переконували людей інвестувати у криптовалюту, цінні папери й валютні ринки, а отримані гроші переводили на підконтрольні організаторам криптогаманці. Щомісячний прибуток становив близько 500 тис. доларів. Про це у вівторок, 8 вересня, повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, організатор та деякі його спільники мешкали у Львові. Звідти через довірених людей вони керували роботою шахрайського офісу в Луцьку, де одночасно могли працювати близько 60 операторів.

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Працівники кол-центру телефонували потенційним потерпілим і представлялися фінансовими аналітиками, брокерами або фахівцями міжнародних інвестиційних компаній. Людям обіцяли високі прибутки від інвестування у криптовалютні активи, цінні папери та торгівлі на валютних ринках.

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Оператори переконували співрозмовників зареєструватися на спеціально створених торгових платформах і внести перший депозит. Щоб створити видимість успішного інвестування, в особистих кабінетах клієнтів штучно показували зростання балансу та нібито прибуткові біржові операції.

Після цього клієнтів переконували вкладати дедалі більші суми. В окремих випадках їм пропонували оформити кредити.

Коли люди намагалися забрати свої гроші або нібито зароблений прибуток, їм повідомляли про необхідність сплатити додаткові податки, страхові внески чи комісію за транзакцію. Після отримання чергового платежу або відмови платити акаунт блокували, а зв’язок із представниками «інвестиційної компанії» припинявся.

Насправді гроші потерпілих одразу переводили на підконтрольні транзитні криптогаманці. Для приховування свого місцезнаходження підозрювані використовували інтернет-телефонію та VPN-сервіси.

За оперативними даними, організатор кол-центру міг отримувати до 500 тис. доларів прибутку щомісяця.

Правоохоронці провели обшуки у приміщенні кол-центру, за місцями проживання фігурантів та зберігання техніки. Під час них вилучили близько 30 тис. доларів, 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт українських та іноземних операторів, понад 1000 одиниць комп’ютерної техніки та 193 пристрої з інформацією.

Також поліція вилучила мережеві накопичувачі, обладнання системи відеоспостереження, автомобіль Lexus та чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами, які могли використовувати оператори під час розмов із потенційними потерпілими. Загальну вартість вилученого майна та техніки оцінюють приблизно у 10 млн грн.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до роботи кол-центру та коло потерпілих. Також вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Досудове розслідування триває.