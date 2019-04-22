Поліція порушила справу проти 46-річного львів'янина, який двічі проголосував на виборах

У неділю, 21 квітня, правоохоронці Львова відкрили кримінальне провадження проти 46-річного львів’янина, який двічі проголосував у другому турі виборів президента. Порушення зафіксували на одній із виборчих дільниць у Франківському районі Львова. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

Близько 15:00 у неділю на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на виборчій дільниці у Франківському районі Львова один з виборців проголосував повторно. На місці події правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 46-річний львів’янин. У повідомленні поліції не зазначено, за кого проголосував порушник і чи врахувала його бюлетені виборча комісія.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.158 КК України, що передбачає позбавлення волі терміном від двох до чотирьох років із забороною обіймати певні посади від одного до трьох років. Наразі по цій справі триває досудове розслідування.

Загалом 21 квітня до поліції надійшло 47 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Зараз правоохоронці перевіряють усі випадки.

Нагадаємо, що на Бродівщині місцевий священик після освячення виборчої дільниці намагався проголосувати без паспорта. Без документів хотів отримати бюлетень також мешканець Городоцького району. А у Брюховичах виборець прийшов на дільницю із довіреністю від сина, щоб проголосувати замість нього.