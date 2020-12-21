Обшуки провели за місцем проживання провокаторів

Львівська поліція встановила шістьох осіб, мешканців Львівської та Рівненської областей, причетних до незаконних зібрань на Сколівщині та у Львові з метою створення самопроголошених органів місцевої влади. У фігурантів провели обшуки та вилучили докази їх незаконної діяльності.

Йдеться про послідовників скандального активіста Анатолія Балахніна з Дніпра, який не визнає чинних органів центральної та місцевої влади в Україні, бо, на його думку, вони є правонаступниками СРСР. Виходячи зі своєї теорії, Балахнін створював фейкові органи влади у різних регіонах України. 18 грудня «Новини Дніпра» повідомили про його затримання працівниками СБУ.

У цей час відбулися обшуки у поплічників скандального активіста у Львівській та Рівненській областях.

У понеділок, 21 грудня, в поліції Львівщини повідомили, що провели обшуки за місцем проживання шістьох мешканців Львівської та Рівненської областей, причетних до створення самопроголошених органів місцевої влади на Сколівщині та у Львові. Зокрема, обшуки відбулися у 48-річного мешканця Кам’янка-Бузького району, 38-річної мешканки Сколівського району, 60-річного жителя Львова, а також трьох мешканців Рівненської області – віком 49, 56 та 57 років.

Під час обшуків вилучили протоколи зборів та інші докази незаконної діяльності (фото поліції)

Під час обшуків вилучили мобільні телефони, флеш-носії і диски, протоколи зборів, газети та документи з даними про утворення незаконних органів місцевого самоврядування та інші речові докази.

За версією правоохоронців, згадані особи протягом грудня 2020 року організовували та проводили зібрання з мешканцями у Львівській області з метою створення непередбачених законодавством органів місцевого самоврядування, що дублюють функції існуючих органів.

Зокрема, 7 грудня фігуранти провели зібрання з мешканцями села Верхня Рожанка на Сколівщині, під час якого оголосили про створення сільської ради та облради її голову та депутатів.

Наступного дня, 8 грудня, провокатори організували аналогічне зібрання у Львові, на якому спонукали присутніх до незаконного створення «органу місцевого самоврядування Львівської міської ради».

Розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.353 (самовільне присвоєння владних повноважень) ККУ триває. Винуватцям злочину загрожує штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомлялося, 7 грудня цього року у селі Верхня Рожанка у Сколівському районі на Львівщині кілька місцевих жителів провели збори, на яких оголосили про створення окремої сільської ради, а також ухвалили рішення про те, що державним прапором у селі буде жовто-синій, а не синьо-жовтий, як це затверджено Конституцією. Усе відбувалося під керівництвом скандального активіста Анатолія Балахніна з Дніпра. Збори активно висвітлював у соцмережах член псевдожурналістської організації «Stop корупції» Віктор Палас. Головою самопроголошеної сільради обрали Богдану Шкелебей.