Поліція розшукала нетверезого водія, який збив в центрі Львова стовпці на тротуарі і втік

Патрульні інспектори оперативно розшукали автомобіль, водій якого збив стовпчики на пішохідному переході в центрі Львова та поїхав з місця пригоди. Чоловік був у стані сп’яніння.

Інцидент трапився ввечері 7 листопада на проспекті Свободи. Автомобіль Volkswagen Passat наїхав на обмежувальні стовпці, що розділяють проїзну частину і тротуар. Але не зупинився і поїхав далі на вул. Гнатюка. Очевидці повідомили про це у поліцію і дали координати.

«Вказане авто з характерними пошкодженнями внаслідок ДТП велопатруль зупинив на згаданій вулиці. У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пояснив свої труднощі у спілкуванні страхом перед поліцією. А ось драгер встановив, що це все алкоголь. Результат ‒ 1,83 проміле», ‒ розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

На чоловіка склали три протоколи ‒ за скоєну ДТП, за втечу з місця ДТП та керування в нетверезому стані.