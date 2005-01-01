Поліція розшукує водія авто, що збив чоловіка і покинув травмованого на узбіччі дороги в Бродах

15 січня у м. Броди на Львівщині невідомий водій автомобіля збив людину і втік з місця події. Поліція шукає свідків і просить зголоситися всіх, хто має будь-яку інформацію про цей випадок.
56-річного травмованого чоловіка виявили на узбіччі дороги на вул. Гончарській в Бродах.
«Виявлено чоловіка з характерними ознаками після ДТП. На місці події виявлено осколки скла фари», ‒ повідомив працівник поліції Ігор Зінкевич.
Постраждалий перебуває у Бродівській центральній лікарні.
Поліція просить зголоситися можливих очевидців ДТП або знає що-небудь про авто і водія і повідомити за номером «102».
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: