Поліція розшукує водія авто, що збив чоловіка і покинув травмованого на узбіччі дороги в Бродах

СуспільствоОрися Шиян, 15 січня5050

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15 січня у м. Броди на Львівщині невідомий водій автомобіля збив людину і втік з місця події. Поліція шукає свідків і просить зголоситися всіх, хто має будь-яку інформацію про цей випадок.

56-річного травмованого чоловіка виявили на узбіччі дороги на вул. Гончарській в Бродах.

«Виявлено чоловіка з характерними ознаками після ДТП. На місці події виявлено осколки скла фари», ‒ повідомив працівник поліції Ігор Зінкевич.

Постраждалий перебуває у Бродівській центральній лікарні.

Поліція просить зголоситися можливих очевидців ДТП або знає що-небудь про авто і водія і повідомити за номером «102».

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