Водійка та пасажир позашляховика демонстративно слухали російську музику і показували непристойні жести перехожим

У Львові поліцейські шукають водійку та пасажира Range Rover, які гучно слухали російську музику та показували непристойні жести перехожим у центрі Львова.

Як повідомили в поліції Львівщини, відео, на якому було зафіксовано правопорушення, поліцейські виявили 10 листопада під час моніторингу соціальних мереж. На відео, поширеному в місцевих телеграм-каналах, видно, що за кермом позашляховика на київських номерах була водійка. Авто їхало з опущеним склом на дверках і з салону гриміла російська музика. На обурення перехожих водійка та пасажир реагували непристойними жестами.

«Встановлено, що інциндент мав місце напередодні на перехресті вулиць Тадеуша Костюшка – Січових Стрільців у Львові. Відомості за цим фактом внесені до єдиного обліку. Встановлюється правова кваліфікація події», – сказано в повідомленні поліції.

Зараз правоохоронці встановлюють правопорушників – їх притягнуть до відповідальності.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати