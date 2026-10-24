24-річний житель міста Яремче змушував кульгавого коня тягнути деревину

Поліція розшукала чоловіка, який змушував кульгавого коня тягнути деревину в селі Микуличин Івано-Франківської області. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за жорстоке ставлення до тварин. Про це у суботу, 24 жовтня, повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався 14 жовтня в селі Микуличин поблизу курортного міста Яремче. До поліції звернулася мешканка Чернівецької області, яка розповіла, що неподалік залізничної станції чоловік змушував коня перевозити деревину, попри те, що тварина кульгала.

Жінка також розповіла про жорстоке поводження з твариною у тредc. Користувачка з ніком emmi.vamell поширила відео інциденту та написала: «Неадекватний чоловік, чи це норма? Сьогодні їхала з Карпат затримали рейс, і ось така картина.. чуємо хтось кричить, матюками, потім виходить чоловік з конем який таще бревна та хромає, мене накрило коли я підійшла та побачила як кінь падає… все є на відео… в поліцію заяву написала, але не впевнена, що вони щось вирішать… Чи є хтось по справам тварин та може цим зайнятись? Станція Микуличин».

Під дописом користувачі обурювалися та закликали правоохоронців відреагувати на відео. Зокрема, на інцидент звернула увагу зоозахисна організація UAnimals. Там повідомили, що їхня юристка готує заяву до поліції та звернення від депутатського об’єднання «Гуманна країна», щоб притягнути кривдника тварини до відповідальності.

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У поліції також зазначили, що чоловіка вдалося розшукати через кілька днів, оскільки за місцем проживання він був відсутній. Ним виявився 24-річний житель міста Яремче. Також коня оглянув ветеринарний лікар. За його словами, у тварини травм він не помітив.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами, що завдало їм фізичного болю або страждань без спричинення каліцтва чи загибелі). Його також попередили про відповідальність за жорстоке поводження з тваринами та наголосили на необхідності їх належного утримання й гуманного поводження з ними.