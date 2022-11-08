Фейєрверк у районі школи №6 зняли на відео очевидці

У Ковелі 35-річний чоловік на вихідних запустив салют. Відео з фейєрверком опублікували в соцмережах очевидці. Згодом порушника знайшла поліція, на нього склали адмінпротокол. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET головний спеціаліст сектору комунікації поліції Волині Олег Плазовський, поліцейським чоловік пояснив, що запустив салют під час святкування дня народження племінниці. За скоєне йому загрожує до 1020 грн штрафу.

Інцидент стався у Ковелі ввечері у суботу, 5 листопада. За інформацією місцевого видання «Ковель.медіа», салют запустили у районі школи №6 на вулиці Брестській.

У вівторок, 8 листопада, поліція повідомила, що порушника вже знайшли. Ним виявився 35-річний ковельчанин. «Нехтуючи воєнним станом та заборону використання піротехнічних виробів, чоловік на вихідні вирішив запустити салют», – йдеться у повідомленні.

На чоловіка правоохоронці склали адмінпротокол за ч.1 ст.195-6 КУпАП (порушення використання піротехнічних засобів). Йому загрожує до 1020 грн штрафу.

Зазначимо, що ще в грудні 2021 року мер Ковеля Ігор Чайка підписав розпорядження про заборону запуску піротехніки на території міста.