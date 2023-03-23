Собака Кенгуру жила біля міського озера та була улюбленицею відвідувачів кав'ярні

Поліція склала протокол на водія Volkswagen Touareg, який переїхав собаку біля міського озера в Івано-Франківську та втік. Від отриманих травм тварина померла у ветклініці. Власники кав’ярні, які опікувалися собакою на кличку Кенгуру, звернулися до поліції. Водія розшукали за допомогою камер відеоспостереження. На порушника склали протокол, надалі справу розглядатиме суд.

Про інцидент стало відомо після того, як зоозахисна організація UAnimals оприлюднила фото з місця подій та історію збитої тварини. Це – Кенгуру, яку добре знають мешканці Івано-Франківська, котрі прогулюються біля міського озера. Як зазначається у публікації, Кенгуру жила біля міського озера в Івано-Франківську, коли там іще не було сучасних багатоповерхівок. Твариною опікувалися власники кав'ярні – Поліна й Костянтин Дудченки.

«Коли ми відкривалися, собаки — Кенгуру та Бімс — уже там жили. Так ми потоваришували: вони постійно приходили до кав’ярні, ми зробили для них будки. Вони ходили з нами на пошту, на прогулянки. Кенгуру часто спала сидячи — це було дуже кумедно, і відвідувачі кав’ярні любили її фоткати. У неї були забавні великі вуха, які одразу привертали увагу», — згадує Констянтин Дудченко.

У понеділок, 21 березня, Костянтин із Поліною почули гучне скавуління, а один з їхніх клієнтів повідомив, що водій на чорному Volkswagen Touareg переїхав собаку, не зупинився та втік. Подружжя вибігло надвір та побачило свою Кенгуру, яка лежала на землі. Від отриманих травм собака померла.

Як повідомляє івано-франківське видання «Галка» з посиланням на коментар патрульної поліції Івано-Франківська, особу водія вже встановили, на місці події правоохоронців склали схему ДТП. Інцидент зареєстрований як ДТП із втечею на наїзд на тварину. Готуються матеріали для притягнення водія до відповідальності, надалі справу розглядатиме суд.