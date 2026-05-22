Загалом підозрювані встигли продати 55 автомобілів

Правоохоронці викрили на Волині схему незаконного ввезення та продажу щонайменше 55 автомобілів із країн ЄС під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Загальний прибуток від оборудки міг перевищити 22 млн грн. Про це у пʼятницю, 22 травня, повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, організатором схеми був керівник громадської організації, який разом зі спільниками підшуковував автомобілі в країнах ЄС, зокрема у Польщі та державах Балтії. До злочину залучили мешканців Волинської, Полтавської та Черкаської областей – керівників і членів громадських організацій та благодійних фондів.

Підозрювані виготовляли підроблені документи від благодійних організацій і військових частин, після чого ввозили автомобілі до України через пункти пропуску. Транспорт оформлювали як гуманітарну допомогу, що дозволяло уникати сплати акцизного податку, мита та ПДВ.

Надалі автомобілі продавали через онлайн-платформи та соціальні мережі або розбирали на запчастини.

Авто продавали через соцмережі (фото поліції)

Правоохоронці встановили, що за цією схемою ввезли та продали 55 автомобілів на понад 7,4 млн грн. Водночас, за оперативною інформацією, упродовж 2023–2024 років фігуранти могли завезти до України близько 300 автомобілів, з яких щонайменше 130 реалізували.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 201-4 КК України (контрабанда підакцизних товарів). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.