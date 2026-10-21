Валідатори продала компанія «Сімбол Транспорт»

Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції відкрили кримінальну справу за неналежне виконання обов’язків службовцями КП «Електроавтотранс» під час закупівлі валідаторів для громадського транспорту. Суд дозволив правоохоронцям вилучити необхідні для розслідування документи.

В ухвалі Івано-Франківського міського суду від 14 жовтня йдеться про закупівлю без торгів, яку провело комунальне підприємство мерії у травні 2023 року. Тоді компанія «Сімбол Транспорт» передала місту 160 валідаторів на загальну суму 8,3 млн грн (51,8 тис. грн за штуку).

Водночас у травні 2026 року КП «Електроавтотранс» за результатами відкритих торгів закупило у ТОВ «Сімбол Транспорт» 160 аналогічних валідаторів на загальну суму 6,3 млн грн (39,3 тис. грн за штуку).

«У 2023 році, коли закупляли без проведення торгів, витратили на 2 млн грн. більше, ніж у 2026 році, коли проводили відкриті торги», – йдеться в ухвалі суду.

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У діях службовців комунального підприємства вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (невиконання або неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди). Санкція статті передбачає від 34 тис. грн до 68 тис. грн штрафу або до 2 років виправних робіт, або до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Суд задовольнив клопотання правоохоронців, надавши їм доступ до необхідних для розслідування документів КП «Електроавтотранс», зокрема договорів, актів прийому-передачі та тендерної документації по вказаних закупівлях.

За даними аналітичної системи Youcontrol, київська компанія «Сімбол Транспорт» зареєстрована у 2017 році. Бенефіціарним власником фірми є закарпатець Олексій Колєсніков, а директором – киянин Олег Терлецький. Останній у 2018 році від імені ТОВ «Сімбол Системс» презентував проєкт реформування транспорту у Полтаві. До 2022 року співвласниками «Сімбол Системс» були росіяни Юрій Васін та Леонід Лаврентьєв.