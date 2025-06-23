Закарпатка завербувала 26-річну жительку Полтавщини та 30-річну мешканку Чернігівщини

На Закарпатті правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка вербувала та вивозила за кордон українок для сексуальної експлуатації. Дівчину затримали під час відправки в Чехію 26-річної жительки Полтавської області та 30-річної мешканки Чернігівщини.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 23 червня, 23-річна закарпатка шукала жінок із різних регіонів України та пропонувала їм високооплачувану роботу за кордоном, обіцяючи гідні умови проживання, харчування та близько 25 тис. доларів заробітку за кілька місяців.

«Фото дівчат зловмисниця розміщувала на іноземних сайтах з ескорт-послуг. Згодом вивозила їх до Чеської Республіки безпосередньо для сексуальної експлуатації. За оперативною інформацією, після перебування у країнах ЄС українок переміщували й до Катару та Індонезії», – зазначили правоохоронці.

Наразі встановлено щонайменше чотири факти вивезення потерпілих за цією схемою. Закарпатку затримали у той момент, коли вона координувала виїзд до Чеської Республіки двох завербованих жінок – 26-річної жительки Полтавської області та 30-річної мешканки Чернігівщини.

Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 300 тис. грн застави. За торгівлю людьми (ч. 1, 2 ст. 149 Кримінального кодексу України) їй загрожує до 12 років ув’язнення.