Mercedes-Benz Vito з чоловіками зупинили поблизу кордону у Тячівському районі

На Закарпатті правоохоронці затримали уродженця Львівської області, який намагався переправити в Румунію 6 ухилянтів. З кожного чоловіка він взяв по 2 тис. доларів. Переправника взяли під варту з можливістю внести 240 тис. грн застави.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 24 червня, львів’янин зібрав групу з шести охочих незаконно перетнути кордон і поселив їх до місцевого готелю. У разі зупинки правоохоронцями, переправник вигадав для ухилянтів легенду про те, що вони волонтери, які їдуть в Румунію за автомобілем для ЗСУ. Mercedes-Benz Vito з чоловіками зупинили поблизу кордону у Тячівському районі.

«До організації незаконного бізнесу з переправлення військовозобов’язаних через кордон причетний 28-річний уродженець Львівщини. Плату за такі послуги – 2000 доларів з особи – зловмисник приймав як готівкою, так і на криптогаманець. У зловмисника поліцейські вилучили гроші, автомобіль та мобільні телефони», – розповіли у поліції.

Переправнику оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 240 тис. гривень застави.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, йому загрожує від семи до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.