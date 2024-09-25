Італійським тіфозі заборонили вхід на стадіон

У вівторок, 24 вересня, поліція німецького Гамбурга затримала 50 фанатів італійського «Лаціо» з ножами, палицями, ніжками від стільців та бейсбольними битами, повідомляє Abendblatt. За інформацією джерела, ультрас римського клубу помітили поблизу мерії міста. Вболівальники намагались втекли, але 50 з них вдалося затримати на центральній площі та взяти під варту.

Фанати «Лаціо» прибули в Гамбург на поєдинок 1-го туру основного етапу Ліги Європи проти київського «Динамо», який відбудеться вже сьогодні, 25 вересня, на арені «Фолькспаркштадіоні». Як наслідок, заарештованим вболівальникам заборонили перебувати під час гри на стадіоні та поблизу нього.

Нагадаємо, для ультрас «Лаціо» – це вже не перший інцидент з порушенням норм поведінки у 2024 році. У березні поліція Мюнхена затримала фаната римського клубу, який у пабі вигукував фашистське привітання.

Раніше ультрас Гамбура звинуватили «Динамо» в расизмі й дискримінації й намагались заборонити киянам використовувати «Фолькспаркштадіон» для своїх матчів у єврокубках.

До слова, у Гамбурзі «Динамо» загалом проведе 4 поєдинки – проти італійського «Лаціо», угорського «Ференцвароша», чеської «Вікторії» та латвійського РФШ.