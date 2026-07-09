Поліція встановила особу одного з нападників на військових ТЦК

Національна поліція України повідомила про затримання чоловіка, який під час інциденту за участю військовослужбовців ТЦК та СП у Львові напав на правоохоронця. Водночас у коментарі ZAXID.NET у поліції Львівщини уточнили, що підозрюваного наразі ще не затримали, а правоохоронці лише встановили його особу.

Слідчі розслідують напад на поліцейського та відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Водночас Служба безпеки України здійснює досудове розслідування за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

У поліції зазначили, що всі матеріали, зібрані під час документування інциденту, передали до СБУ для долучення до матеріалів кримінального провадження.

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Як писав ZAXID.NET, у Львові 8 липня під час мобілізаційних заходів на проспекті Червоної калини виник конфлікт між групою оповіщення ТЦК та перехожими. Згодом натовп перекинув службове авто військових, пошкодив його, а також намагався зірвати форму з одного з військовослужбовців.

Генштаб проводить службову перевірку щодо правомірності дій військових, а у випадку виявлення порушень, винних притягнуть до відповідальності.