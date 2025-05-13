20-річний містянин сховав викрадене в ужгородського парку

В Ужгороді затримали крадія, який виніс з магазину на проспекті Свободи десятки мобільних телефонів та 120 тис. грн каси. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 13 травня, магазин, розташований на першому поверсі багатоповерхівки, обікрали вночі. Щоб не спрацювала сигналізація, злодій вимкнув живлення на щитовій у сусідньому під’їзді. Через відсутність електроенергії у приміщенні магазину не працювали і камери відеоспостереження.

«Після знеструмлення крадій проник всередину магазину та викрав 22 мобільні телефони, 2 планшети та ноутбук. Окрім цього, із сейфу виніс 120 тис. грн готівки. Загальна сума збитків склала понад пів мільйона грн», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваного затримали наступного дня. У 20-річного жителя Ужгорода вилучили усі викрадені ґаджети та готівку, яку він встиг сховати в різних місцях одного з парків міста.

Крадія помістили в ізолятор тимчасового тримання та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачаєвід 5 до 8 років ув’язнення. Викрадені речі та гроші повернуть власникам.