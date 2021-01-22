Правоохоронці затримали трьох людей у справі про пожежу у нелегальному будинку для літніх людей у Харкові, у якій загинули 15 осіб. Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківщини.

У відомстві розповіли, що правоохоронці затримали власника будинку, де відбулась пожежа, орендаря приміщення та адміністратора нелегального закладу. У їхніх помешканнях проводять обшуки, кажуть у прокуратурі.

«Причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджується допитами свідків, протоколом огляду місця події, а також іншими документами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці шукають також інших людей, причетних до роботи будинку для літніх людей.

Раніше правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею 270 Кримінального кодексу. Максимальна санкція становить 8 років тюрми.

Як інформував ZAXID.NET, 21 січня в Харкові у нелегальному будинку для літніх людей сталася пожежа, внаслідок якої 15 людей загинули.

На засіданні уряду створили державну комісію, яка встановлюватиме причини пожежі, її очолив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

22 січня в Харкові оголошено днем жалоби.

Зазначимо, що за попередніми даними поліції, 21 січня у приміщенні, де сталася пожежа, мали ремонтувати газове обладнання, і задимлення було саме в районі газового лічильника.