Поліція затримала водія, що за півгодини збив двох пішоходів у Бориславі і втік з місць ДТП

Обох постраждалих госпіталізували у лікарню з численними травмами

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 12:369180

До теми

У суботу, 3 листопада, у Бориславі 24-річний чоловік протягом півгодини двічі збивав пішоходів та втікав з місць ДТП. Поліція затримала винуватця ДТП, а обох людей госпіталізували у лікарню.

В Бориславське відділення поліції надійшло повідомлення, що о 22:06 на вул. Івасюка легковий автомобіль здійснив наїзд на людину та втік. Пішохід, 60-річний місцевий мешканець, був доставлений у лікарню, де медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, закритий перелом ноги та численні садна на тілі.

О 22:23 аналогічний випадок стався на вул. Петлюри. Водій автомобіля наїхав на 35-річного жителя Борислава, спричинивши йому черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки та інші ушкодження. І теж втік з місця ДТП.

Працівники поліції встановили, що до скоєння обох наїздів причетний 24-річний місцевий мешканець, який керував автомобілем Ceat. За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На об'їздній дорозі Львова у Сокільниках львів’янин на смерть збив 47-річного пішохода ZAXID.NET
У центрі Львова 23-річний водій КамАЗа на смерть переїхав пенсіонерку ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук