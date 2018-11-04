Поліція затримала водія, що за півгодини збив двох пішоходів у Бориславі і втік з місць ДТП

У суботу, 3 листопада, у Бориславі 24-річний чоловік протягом півгодини двічі збивав пішоходів та втікав з місць ДТП. Поліція затримала винуватця ДТП, а обох людей госпіталізували у лікарню.

В Бориславське відділення поліції надійшло повідомлення, що о 22:06 на вул. Івасюка легковий автомобіль здійснив наїзд на людину та втік. Пішохід, 60-річний місцевий мешканець, був доставлений у лікарню, де медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, закритий перелом ноги та численні садна на тілі.

О 22:23 аналогічний випадок стався на вул. Петлюри. Водій автомобіля наїхав на 35-річного жителя Борислава, спричинивши йому черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки та інші ушкодження. І теж втік з місця ДТП.

Працівники поліції встановили, що до скоєння обох наїздів причетний 24-річний місцевий мешканець, який керував автомобілем Ceat. За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).