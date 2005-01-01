Поліція затримала водія, який на смерть збив 14-річного підлітка на Хмельниччині і втік

СуспільствоОрися Шиян, 1 січня27140

До теми

Поліція затримала водія, який на смерть збив 14-річного підлітка на Хмельниччині і втік
фото поліції Хмельниччини
Записи з камер та уламки машини на місці ДТП допомогли встановити особу водія

Поліція встановила особу водія, який у новорічну ніч смертельно травмував 14-річного хлопця у Старокостянтинівському районі на Хмельниччині і втік з місця події, залишивши юнака помирати.

За інформацією поліції Хмельниччини, 1 січня близько 8 ранку в с.Ладиги Старокостянтинівського району на узбіччі автодороги «Житомир-Чернівці» місцевий мешканець виявив тіло 14-річного дев’ятикласника. Хлопець ввечері пішов зустрічати Новий рік до свого товариша, та додому не вернувся.

Слідчі встановили, що орієнтовно в період з 02:30 до 3:00 години 1 січня його збила машина. На місці події знайшли уламки автомобіля, а згодом правоохоронцям допомогли записи камери відеоспостереження з траси, якою рухався зловмисник.

«Ним виявився 35-річний мешканець Старокостянтинівського району. Чоловік пояснив, що, повертаючись вночі з Острополя на своєму мікроавтобусі, скоїв наїзд на підлітка і, злякавшись, втік з місця події», ‒ йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з автопоїздом у Стрию постраждали 9 людей ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук