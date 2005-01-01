Поліція затримала водія, який на смерть збив 14-річного підлітка на Хмельниччині і втік

Записи з камер та уламки машини на місці ДТП допомогли встановити особу водія

Поліція встановила особу водія, який у новорічну ніч смертельно травмував 14-річного хлопця у Старокостянтинівському районі на Хмельниччині і втік з місця події, залишивши юнака помирати.

За інформацією поліції Хмельниччини, 1 січня близько 8 ранку в с.Ладиги Старокостянтинівського району на узбіччі автодороги «Житомир-Чернівці» місцевий мешканець виявив тіло 14-річного дев’ятикласника. Хлопець ввечері пішов зустрічати Новий рік до свого товариша, та додому не вернувся.

Слідчі встановили, що орієнтовно в період з 02:30 до 3:00 години 1 січня його збила машина. На місці події знайшли уламки автомобіля, а згодом правоохоронцям допомогли записи камери відеоспостереження з траси, якою рухався зловмисник.

«Ним виявився 35-річний мешканець Старокостянтинівського району. Чоловік пояснив, що, повертаючись вночі з Острополя на своєму мікроавтобусі, скоїв наїзд на підлітка і, злякавшись, втік з місця події», ‒ йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.