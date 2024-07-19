Військовий не перевірив середньоринкову ціну та уклав договір із переможцем тендеру про поставку 1,9 тис. кубометрів газу

Правоохоронці оголосили про підозру 43-річному полковнику, який очолює районну квартирно-експлуатаційну частину на Прикарпатті. За закупівлю газу для частини за завищеними цінами, що призвело до 2 млн грн збитків, військовому загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 19 липня, у 2018 році полковник не перевірив середньоринкову ціну та уклав договір із підприємством-переможцем тендерних торгів про поставку 1,9 тис. кубометрів газу для потреб військової частини.

«Надалі підозрюваний підписав ще дев’ять нікчемних додаткових угод, які значно перевищили початкову договірну вартість газу. Як наслідок – через безпідставно та незаконно збільшено ціну на придбані енергоносії, держбюджету завдано збитків на майже 2 мільйони гривень», – інформують правоохоронці.

Офіцеру обиратимуть запобіжний захід. За недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, військовому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.