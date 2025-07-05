Польща депортувала двох громадян України, які неодноразово порушували місцеві закони та керували автомобілями у стані сильного алкогольного сп’яніння. Про це у п’ятницю, 4 липня, повідомили польські прикордонники.

31-річного українця затримали прикордонники міста Руда-Шльонська після отримання інформації від поліцейських. За даними правоохоронців, чоловік керував транспортом у сильному алкогольному сп’янінні: алкотестер виявив у його крові 2,31 проміле алкоголю. З’ясувалось, що українець вже мав судову заборону на керування транспортом та притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Ще одного 36-річного українця затримали співробітники прикордонного посту міста Сосновець. Зазначається, що з лютого 2025 року він відбував покарання у в’язниці за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Суд назавжди заборонив українцю керувати автомобілем.

Обох українців депортували у п’ятницю, 4 липня. Їм також заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони строком на 10 та 7 років, відповідно. Чоловіків доставили до кордону та передали українським правоохоронцям.

Нагадаємо, польські правоохоронці затримали чотирьох українців за підозрою у викраденні мігрантів з Малі та Ефіопії. Злочинці катували викрадених людей та вимагали за них викуп.