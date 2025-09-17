З Польщі депортують 21-річного українця, який запустив дрон над урядовим кварталом

Польща депортує 21-річного українця, якого разом з білорускою затримали за запуск дрона над урядовим кварталом у Варшаві. Про це у середу, 17 вересня, повідомила польська радіостанція RMF24.

За даними журналістів, Агентство внутрішньої безпеки дослідило вміст телефонів затриманих, однак не знайшло жодних доказів, що українець та білоруска, діяли на користь іноземних розвідок. Проте затриманий українець добровільно сплатив штраф 4 тис. злотих за пілотування дроном у зоні обмеженого доступу. Крім того, за поданням прокуратури Прикордонна служба депортує чоловіка. Також йому на 5 років заборонять в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони.

Водночас 17-річну громадянку Білорусі, яку разом з українцем затримали біля Бельведерського палацу, польські правоохоронці визнали лише свідком події та не застосували до дівчини жодних покарань.

Нагадаємо, ввечері 15 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Служба охорони держави затримала у Варшаві двох громадян Білорусі, які запустили безпілотник над урядовими будівлями.

Наступного дня, 16 вересня, прокуратура Польщі повідомила, що затримані – 21-річний українець та 17-річна білоруска.