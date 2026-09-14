Польща вирішуватиме, як запобігати заторам на кордоні з Україною

Польща планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень, які можуть стати цілями для російських атак. Про це повідомила українська служба «Польського радіо» в понеділок, 14 вересня.

Після наради в Урядовому центрі безпеки Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що в країні будуть вирішувати, як запобігати заторам на кордоні.

«Буде ще розмова в міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, порикордонниками і військовими має налагодити рух, щоб не утворювались затори, адже це стає небезпечно. Важливо не накопичувати біля наших прикордонних переходів вантажівок із пальним. Не мушу цього пояснювати, але це слабке місце у нас», – зазначив Туск.

Нагадаємо, 13 вересня Росія масовано атакувала низку областей на заході України безпілотниками. Зокрема, російський дрон на Волині атакував автозаправну станцію біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Унаслідок атаки пошкоджена АЗС поруч з пунктом пропуску та вантажівки, сам КПП не постраждав.

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Окрім того, на Волині росіяни атакували пасажирський потяг, який перебував за 2 км від кордону з Польщею. Через ворожу атаку загорівся локомотив. Згодом німецький щотижневий журнал Der Spiegel повідомив, що цією ж колією рухався спеціальний поїзд з європейськими посадовцями. Зокрема, на борту перебували радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Посадовців евакуювали з потяга.

«Укрзалізниця» не виключила, що ціллю росіян міг бути саме дипломатичний потяг. Він вирушив зі станції раніше запланованого часу, оскільки графік скоригували через загрозу російських атак.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом Росія посилить свої атаки, і допустив, що зможе нанести їх і на польській території. Він також зазначив, що полсьький уряд працюватиме у посиленому режимі на тлі загроз російських атак.