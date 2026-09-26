Також Польща пропонує покривати витрати на інфраструктуру

Польща готова платити по 15 тис. доларів на рік за кожного американського солдата в країні, щоб створити військову базу США. Про це заявив 25 вересня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Ми пропонуємо особливі умови для американських військових. Ми покриємо витрати на інфраструктуру. Ми також покриємо витрати на кожного американського солдата, який перебуває в Польщі, по 15 тисяч доларів на рік», – заявив Залевський.

На запитання, звідки Польща візьме гроші на це, заступник міністра заявив, що «за це платитимуть польські платники податків».

За його словами, окрім виплат за військових Польща пропонує покривати витрати на будівництво інфраструктури для американської військової бази. Залевський повідомив, що наразі переговори між Польщею та США сконцентровані на плані будівництва військової бази. Зокрема, сторони обговорюють варіанти чисельності американських підрозділів, а також де їх розмістити.

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Зазначимо, 23 вересня польський президент Кароль Навроцький заявив, що у разі створення постійної військової бази США на території країни її можуть назвати «Форт Трамп». Він заявив, що розраховує на завершення будівництва об'єкта до 2029 року – до завершення президентства Трампа.

Додамо, плани щодо розміщення в Польщі американських військових обговорюються з 2018 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України робота над розширенням присутності американських військових посилилася.

Нагадаємо, 22 травня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати додатково направлять до Польщі 5000 військовослужбовців. Це сталося через тиждень після того, як Пентагон скасував заплановане розгортання 4000 американських військових.