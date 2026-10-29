Передача літаків невдовзі відбудеться

Польща передасть Україні два списаних винищувачі МіГ-29 у межах нового оборонного пакета на суму в 50 млн євро. Про це повідомила у четвер, 29 жовтня, Rzeczpospolita з посиланням на слова директора департаменту оборонної стратегії та планування Міноборони Польщі Даріуша Луковського.

В інтервʼю виданню Луковський підтвердив, що Польща надішле Україні два радянських винищувачі МіГ-29. За його словами, вони входитимуть до нового пакета військової допомоги на 50 млн євро.

За словами Луковського, передача оборонного пакета відбудеться вже скоро. Він повідомив, що рішення про надання Україні двох літаків вже ухвалили. Rzeczpospolita пише, що один з літаків вже не придатний для експлуатації та може бути використаний як донор запчастин, другий все ще літає.

«Польща готує черговий пакет допомоги для України. Масштаби підтримки обмежені безпекою польської держави та ресурсами збройних сил, які визначає начальник Генерального штабу. Як заявив міністр національної оборони, ми готуємо підтримку техніки, яка поступово виводиться з озброєння ЗС Польщі (вони добігають кінця свого терміну служби), техніки, яка в іншому випадку не використовувалася б польською армією, але могла б бути корисно використана в Україні», – підтвердили у Міноборони Польщі в коментарі виданню.

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За даними видання, окрім винищувачів Польща надасть Україні пакет артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 152 мм, а також 20- та 102-мм снаряди для гармат винищувачів F-16. Крім того, до оборонного пакета увійдуть зенітні ракети малої дальності Piorun виробництва Mesko.

Нагадаємо, у жовтні на тлі скандалу щодо рішення Львівської ОВА оголосити 2027-й роком УПА та Романа Шухевича «Українська правда» із посиланням на власні джерела в українському уряді повідомила, що Польща нібито вирішила призупинити військову допомогу Україні. За даними медіа, рішення Львівської ОВА збіглося в часі з підготовкою польської сторони до передання Україні масштабного пакета військової допомоги.

Втім, вже 22 жовтня у Міноборони Польщі спростували інформацію про нібито припинення допомоги Україні. Там заявили, що про будь-яке призупинення військової допомоги «не можу бути й мови».