Після провокації з перетином кордону білоруськими гелікоптерами Польща перемістила до кордону у Підляському воєводстві ударні гелікоптери. Вони чергуватимуть у режимі повної готовності з базуванням у двох місцях. Про це повідомили міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та генерал Марек Соколовський пише TVP.

За словами представників Міноборони Польщі, у Підляське воєводство, яке межує з Білоруссю, будуть направлені бойові гелікоптери з 1-ї авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії. Генерал Соколовський повідомив, що вони чергуватимуть у режимі повної готовності з базуванням у двох місцях.

«Ці гелікоптери – озброєні та готові до бою», – заявив він, додавши, що в складі екіпажів є пілоти, які мають військовий досвід у місіях в Іраку й Афганістані.

За словами генерала, ці військові мають бойовий досвід і у випадку провокацій «готові застосувати зброю».

«Вони дуже досвідчені. Якщо буде відбуватися щось тривожне, вони без вагань застосують зброю», – резюмував генерал Соколовський.

Голова Міноборони Польщі зазначив, що найближчим часом 25-й бригаді повітряної кавалерії будуть передані гелікоптери AW 149. Армія Польщі також має отримати американські гелікоптери Apache та радіолокаційні станції BYSTRA.

Як інформував ZAXID.NET, 1 серпня Міністерство оборони Польщі підтвердило, що два білоруські вертольоти перетнули польський кордон на дуже малій висоті, тому їх було складно виявити.

Утім, Міністерство оборони Білорусі стверджує, що їхні гелікоптери Мі-24 та Мі-8 не порушували повітряний простір Польщі, попри заяву польських військових і фотографії свідків. У Мінську наголосили, що розглядають повідомлення Міноборони Польщі в стилі «одна бабка сказала».

На тлі цього конфлікту президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що найманці російської ПВК перемістилися близько до литовського кордону.