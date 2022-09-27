У 2021 році з польського боку до кордону проклали нову дорогу

Міністерство інфраструктури Польщі планує ще цього року відкрити новий пункт пропуску Нижанковичі-Мальховіце на українсько-польському кордоні. Пункт пропуску почали будувати у 2021 році і планували закінчити у 2024, однак попри роботи, польський уряд планує відкрити рух через кордон цьогоріч, інформує у вівторок, 27 вересня, портал новин nowiny24.pl.

«Ми хочемо цього року швидко запустити додатковий прикордонний пункт пропуску Мальховіце-Ніжанковичі. Він повинен був бути введений в експлуатацію відповідно до звичайного графіка в 2024 році, але ми працюємо над тим, щоб тимчасово, але все таки мати можливість проводити там прикордонні перевірки, ще цього року», – повідомив віце-міністр інфраструктури Польщі Рафал Вебер під час засідання профільної сеймової комісії.

За словами польського урядовця, зараз на цьому переході тривають активні будівельні роботи, щоб здати його у 2023 році, раніше від запланованого терміну. Для пропуску автомобілів планується створити спеціальний об'їзд.

«Будівельна компанія, яка проводить там роботи в наступному році, повинна буде завершити цю інвестицію, але ми працюємо над створенням спеціального об'їзду, тобто тимчасового перетину кордону, разом зі стійками, і розпочнемо прикордонний контроль», – зазначив Вебер.

Що відомо про новий пункт пропуску?

Пункт пропуску Мальховіце-Нижанковичі будується на польському боці. З українського боку майбутній пункт пропуску межує із селом Нижанковичі, яке входить до Добромильської міської громади Самбірського району. Вся інфраструктура пункту буде розташована на польській стороні, прикордонний і митний контроль здійснюватимуть служби обох країн разом. У новому пункті пропуску обслуговуватимуть легкові авто вагою до 3,5 тонн та автобуси. Вартість будівництва, яке фінансується із бюджету Польщі, становить близько 100 млн злотих. Разом із будівництвом пункту пропуску також відбувається ремонт колії європейського стандарту, яка йде від Перемишля до кордону, далі через Нижанковичі, Нове Місто, Добромиль, Хирів, Смільницю і знову повертається на територію Польщі. Пункт пропуску Мальховіце-Нижанковичі стане дев'ятим автомобільним пунктом пропуску на українсько-польському кордоні.