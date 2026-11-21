За словами польського генерала, пілот винищувача Gripen не збив російську ракету через погану погоду

Шведський пілот винищувача Gripen, який піднявся для захисту повітряного простору Польщі під час масованої російської атаки на Україну 20 листопада, не ідентифікував та не збив російську крилату ракету через «надзвичайно складні погодні умови». Водночас пілот мав дозвіл на збиття ракети, повідомив командувач Оперативного командування видів Збройних сил Польщі генерал-лейтенант Іренеуш Новак, передає Rzeczpospolita.

За даними Новака, військові НАТО відстежували 11 об’єктів, які могли становити загрозу для польського повітряного простору. Три з них перетнули кордон, але, за словами генерала, не спричинили загибелі чи поранень людей.

Для захисту повітряного простору Польщі підняли два польські винищувачі F-16 з Ласька, а також два шведських винищувачі Gripen. Окрім них, в операції також брали участь літак раннього попередження Saab 340, нідерландський літак-заправник MRTT і наземні системи ППО. Після того, як у Польщі оголосили загрозу застосування ракет, поляку підняли ще один F-16 зі Кшесіна.

Втім, ні дрони, ні ракети, які зайшли у повітряний простір Польщі, не збили. При цьому Польща знала місця їхнього запуску та напрямки польоту, а також використовувала інформацію, яку передавала Україна через систему «Віраж».

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До Польщі залетіли ракети типу Х-101 та «Калібр». Попри те, що шведський пілот винищувача Gripen отримав дозвіл НАТО на збиття Х-101 над Польщею, він не зробив цього. Новак пояснив, що льотчик не зміг ідентифікувати ціль через «надзвичайно складні погодні умови» в районі перехоплення.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 20 листопада, Росія масовано атакувала Україну. Зокрема, під атаку потрапила Львівська область – у Львові знищені квиткові каси залізничної станції Скнилів, а в Стрийському районі зазнав ушкоджень енергообʼєкт. Через атаку на Львівщину загинули дві людини, ще щонайменше 11 зазнали поранень. Унаслідок обстрілу в низці областей також виникли перебої з електропостачанням.

Кілька ракет та дронів залетіли із заходу України на територію Польщі. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш повʼязав атаку з військовими навчаннями «Коаліції охочих» у Польщі та заявив, що ця російська атака на Україну за масштабом впливу на Польщу була однією з найбільших від початку повномасштабної війни.

На атаку також відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що Росія нібито випадково запустила по Польщі дрони, та заявив, що 7-метрові ракети Х-101, які впали там, були «невеликими».