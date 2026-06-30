Міністр національної оборони вважає, що в Україні нібито є сили, які не хочуть вступу країни до ЄС

Польща не погодиться на вступ України до Євросоюзу, якщо вона не відмовиться від вшанування очільників та інших діячів ОУН та УПА, зокрема, голову Проводу ОУН-Б Степана Бандери. Про це заявив в інтервʼю PolsatNews 29 червня віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Під час розмови з журналістом Косіняк-Камиш заявив, що Україна матиме «значні проблеми зі вступом до ЄС», якщо не відмовиться від вшанування українських національно-визвольних рухів ОУН та УПА та продовжуватиме використовувати їх як національні символи. Він додав, що Польща буде займати жорстку позицію з вимогами до України відмовитися від вшанування лідерів ОУН та УПА.

«Ми (в ЄС – ред.) не повинні розміщувати в пантеоні тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не вказуватиме нам, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського Союзу», – заявив міністр.

Косіняк-Камиш додав, що Польща самостійно ухвалюватиме рішення щодо розширення Євросоюзу. Він наголосив, що «ніхто не диктуватиме їй», як голосувати з цього приводу.

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Крім того, міністр погодився з припущенням ведучого, що в Україні начебто «є певні сили, які не хочуть, щоб їхня країна вступила до ЄС».

Нагадаємо, ні тлі рішення Володимира Зеленського надати найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його ордену Білого Орла. 20 червня Зеленський повернув свою нагороду« Новою поштою».

У відповідь від польських нагород відмовились міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та інші політики.

22 червня Володимир Зеленський сказав, що бачить у рішенні польського президента позбавити його ордена Білого Орла «виключно електоральний процес». Нагадаємо, восени 2027 року у Польщі відбудуться парламентські вибори.

28 червня, у День Конституції, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про Український національний пантеон. Згідно з законопроєктом, там можуть бути вшановані глави Русі, Української козацької держави, УНР, ЗУНР та інших, президенти України та головнокомандувачі УНР, Галицької армії, Організації народної оборони «Карпатська Січ», ОУН та УПА. Низка польських політиків обурилася рішенню України внести лідерів національно-визвольних рухів до пантеону.