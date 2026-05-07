Навроцький і Науседа на зустрічі під час спальних військових навчань

Польща буде заохочувати президента Сполучених Штатів Дональда Трампа залишати американські війська на території Європи, і тому готова прийняти тих, кого виведуть з Німеччини. Про це заявив 6 травня президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до Литви, передає RMF24.

Він зазначив, що якщо Дональд Трамп таки захоче зменшити кількість американських військ у Німеччині, то Польща готова прийняти їх до себе. Йдеться про 5000 військовослужбовців США, яких Трамп планує вивести з країни після суперечки з канцлером Фрідріхом Мерцом.

«У нас є для цього відповідна інфраструктура», – заявив Навроцький.

Президент Литви Ґітанас Науседа також заявив про готовність його країни прийняти більше американських військових. За словами Науседи, наразі на території його країни перебуває близько 1000 військових США, а до кінця 2027 року Литва очікує на збільшення контингенту до 5000.

«Важливо, щоб Вашингтон продовжував звертати увагу на наш регіон, тому союзники по НАТО повинні зробити все, щоб Сполучені Штати не відвернулися від Європи» – сказав Ґітанас Науседа.

Нагадаємо, на початку травня Пентагон підтвердив, що планує вивести 5000 своїх військовослужбовців з Німеччини. ЗМІ зазначають, що це рішення ухвалили через день після публічної критики Трампом Мерца за припущення, що США були «принижені» іранськими перемовниками. Виведення військ планують завершити за 6-12 місяців.

Ще зі своєї першої каденції Трамп неодноразово критикував Німеччину за недостатні витрати на оборону за показником НАТО у 2% від ВВП, а в 2020 році висунув пропозицію скоротити американський контингент у Німеччині. Втім, тоді її заблокував Конгрес США, а згодом скасував його наступник, Джо Байден.