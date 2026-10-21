Прикордонники виявили 11 громадян Білорусі та чотирьох росіян, які не мали належних підстав для перебування в Польщі

Прикордонники Польщі затримали 15 росіян та білорусів, які намагалися потрапити на чемпіонат світу з карате серед кадетів, юніорів та молоді до 21 року. Спортсмени в’їхали до країни за туристичними візами, хоча планували брати участь у змаганнях у місті Бельсько-Бяла. Про це повідомив президент Польського союзу карате Павел Полторжецький, пише «Суспільне Спорт».

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За його словами, організатори заздалегідь отримували інформацію про можливі спроби російських і білоруських спортсменів потрапити на чемпіонат усупереч забороні Всесвітньої федерації карате та рекомендаціям Міністерства спорту Польщі.

Першим сигналом стала поява росіянина на курсах для суддів ще до початку змагань. Після цього організатори звернулися до прикордонників із проханням перевірити спортсменів.

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«Першим сигналом стала поява росіянина на курсах для суддів. Тоді відбулося перше затримання. Це сталося ще до вихідних. Згодом організатори звернулися до прикордонного підрозділу в Бельсько-Бялій із проханням провести перевірку спортсменів», – розповів президент Польського союзу карате Павел Полторжецький в коментарі польським ЗМІ.

У результаті перевірок виявили 11 громадян Білорусі та чотирьох росіян, які не мали належних підстав для перебування в Польщі.

«Одинадцять громадян Білорусі та четверо росіян в’їхали до країни за туристичними візами, що не відповідало заявленій меті їхнього перебування в Польщі. Усіх затримали, а після проведення необхідних процедур вони отримали рішення коменданта прикордонного підрозділу в Бельсько-Бялій із вимогою залишити Польщу», – повідомив речник Сілезького відділу прикордонної служби Шимон Мосціцький.

Полторжецький припустив, що спортсмени розраховували потрапити до змагального залу та переконати організаторів внести їх до списку учасників.

Україна здобула вісім медалей на чемпіонаті світу

На цьому ж чемпіонаті збірна України здобула вісім медалей – одну золоту, три срібні та чотири бронзові. Це найкращий результат української команди за всю історію виступів на цих змаганнях.

Українці посіли восьме місце в загальнокомандному заліку серед 114 країн-учасниць. Чемпіонкою світу у ваговій категорії до 68 кг стала Уляна Баранова.